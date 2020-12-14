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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 10:30

بعد الإمارات والأردن: البحرين تفتح قنصلية لها بالعيون المغربية

بعد الإمارات والأردن: البحرين تفتح قنصلية لها بالعيون المغربية
بدأت البحرين إجراءات إنشاء قنصلية لها في مدينة العيون بالمغرب، وذلك بإصدار الملك البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة"، مرسوماً ملكياً يقضي بإنشاء قنصلية عامة للبحرين في مدينة العيون.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن ملك البحرين وجَّه وزير خارجية بلاده باتخاذ "الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتفعيله"، وذلك بعد يومين من إعلان الرباط تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" أسوة بالمنامة.

وكانت البحرين تقدمت في 26 نوفمبر الماضي، بطلب إلى المملكة المغربية لافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون، كبرى المدن في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو".

وقال الديوان الملكي المغربي، إن الملك محمد السادس تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكر أن الملك البحريني أعلن خلال اتصاله بملك المغرب، توجُّه المنامة لفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

وأوضح أن الملكَين أكدا أنه سيتم تنسيق توقيت افتتاح تلك القنصلية بين وزارتي خارجية البلدين.

يُذكر أن الإمارات كانت أول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون، في مطلع نوفمبر.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قال سابقاً إن عدد القنصليات التي افتُتحت في الصحراء المغربية وصل إلى 15 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة.
رقم : 903607
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