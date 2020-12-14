?>?> خلفان يطالب بضم إيران و‘‘إسرائيل‘‘ إلى جامعة الدول العربية! - اسلام تايمز
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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 11:02

خلفان يطالب بضم إيران و‘‘إسرائيل‘‘ إلى جامعة الدول العربية!

خلفان يطالب بضم إيران و‘‘إسرائيل‘‘ إلى جامعة الدول العربية!
طالب نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، بضم إسرائيل وإيران إلى جامعة الدول العربية، بعد تغيير اسمها إلى "جامعة الشرق الأوسط"!

وقال خلفان في تغريدة على حسابه في تويتر: “جامعة الدول العربية أرى أن تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط.. تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب”.

وتابع في تغريدة ثانية: “مش معقولة يكون مائة مليون ايراني... عايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران” بسحب وصفه.

وزعم المسؤول الإماراتي أن “إسرائيل دولة اعترف بها العالم…وانتهى الأمر …وحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة…فليعلن عباس دولته على حدوده المقررة وفقا للمقررات الأمم المتحدة وسيعترف فيه العالم آجلا ام عاجلا”!

وزعم خلفان في تغريدة أخرى انه “اصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من ارض العرب..كل الديانات فيها…لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات…إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات …..الخ..شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار”.

وهاجم خلفان حركة حماس قائلا: “حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في ان الفلسطينين لا يريدون السلام…جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية الى حل الدولتين في العمق…خلقت حماس لتفشل فتح…ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية”.
رقم : 903612
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