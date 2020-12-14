عراقجي يصل مسقط قادما من كابل

وصل المساعد السياسي للخارجية الايرانية عباس عراقجي صباح اليوم الاثنين الى مسقط قادما من كابول المحطة الثانية من جولته الأقليمية.



وسيشارك عراقجي في اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيحية بين ايران وعمان.



وكانت لجنة المشاورات الاستراتيجية المشتركة قد تشكلت في عام 2011 بقرار واتفاق بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان بدلا عن لجنة المشاورات السياسية.



وتشكلت لجنة المشاورات الاستراتيجية بهدف تحسين مستوى المفاوضات واتخاذ القرارات وتحديد خارطة الطريق للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وحتى الآن تم عقد ست جولات بالتناوب في عاصمتي البلدين على مستوى نواب وزراء الخارجية.



عقدت الدورة السادسة للجنة في أكتوبر 2016 في طهران.