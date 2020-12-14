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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 11:18

بدءا من اليوم.. أمطار غزيرة ورعد في سوريا

بدءا من اليوم.. أمطار غزيرة ورعد في سوريا
افاد متنبئ جوي سوري، عن احتمال هطول امطار بدءا من اليوم الاثنين وتستمر لمدة يومين.

وأوضح المتنبئ الجوي رضوان عيسى أنه من بعد ظهر يوم غد الإثنين ‏تتأثر البلاد بمنخفض متوسطي، حيث يبدأ تكاثر الغيوم المنخفضة فوق المناطق ‏الساحلية والغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءاً من تلك ‏المناطق وتكون غزيرة أحياناً، ويمتد الهطل تدريجياً خلال ساعات ليل الإثنين ‏وصباح الثلاثاء ليشمل بقية المناطق مع أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد أحياناً. ‏

وأشار عيسى إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض قليلاً يوم الثلاثاء القادم مع بقائها ‏أعلى من معدلاتها، ويستمر الجو بين الصحو والغائم وتكون الفرصة مهيأة لهطل ‏أمطار فوق أغلب المناطق. ‏

ولفت المتنبئ الجوي إلى أنه من بعد ظهر يوم الأربعاء القادم يبدأ المنخفض الجوي ‏بالانحسار ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، كما تبقى الفرصة مهيأة ‏لهطل أمطار في مناطق متفرقة من البلاد.
رقم : 903618
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