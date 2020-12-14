ضبط أكثر من طنين من المخدرات جنوب شرق إيران

تمكنت قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) من ضبط اكثر من طنين من المخدرات واعتقال 5 مهربين في اشتباك مسلح مع افراد عصابة تهريب محترفة.



وقال قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان العميد احمد طاهري اليوم الاثنين: في اشتباك مسلح الليلة الماضية بين شرطة مكافحة المخدرات بقضاء سراوان وأفراد عصابة محترفة لتهريب المخدرات، تم العثور على اكثر من 2 طن و 351 كلغم من المخدرات، منها نحو 2050 كلغم من الافيون واكثر من 300 كلغم من الحشيشة كما تم اعتقال 5 مهربين ومصادرة 3 شاحنات تويوتا بيك أب وسيارة نيسان بيك آب، مع 3 مسدسات و 65 عيار ناري.



واضاف: تمكنت القوات الخاصة التابعة لمقر عمليات عمار في محافظة سيستان وبلوشستان، وفي إطار مكافحة تهريب المحروقات والمنتجات البترولية، من إيقاف 8 سيارات خفيفة وثقيلة تحمل وقودا مهربا، مشيرا الى ضبط اكثر من 38 ألف لتر من وقود الديزل، واحالة 8 متهمين الى الجهات القضائية.



