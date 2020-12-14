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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 13:10

ضبط أكثر من طنين من المخدرات جنوب شرق إيران

ضبط أكثر من طنين من المخدرات جنوب شرق إيران
تمكنت قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) من ضبط اكثر من طنين من المخدرات واعتقال 5 مهربين في اشتباك مسلح مع افراد عصابة تهريب محترفة.

وقال قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان العميد احمد طاهري اليوم الاثنين: في اشتباك مسلح الليلة الماضية بين شرطة مكافحة المخدرات بقضاء سراوان وأفراد عصابة محترفة لتهريب المخدرات، تم العثور على اكثر من  2 طن و 351 كلغم من المخدرات، منها نحو 2050 كلغم من الافيون واكثر من 300 كلغم من الحشيشة كما تم اعتقال 5 مهربين ومصادرة 3 شاحنات تويوتا بيك أب وسيارة نيسان بيك آب، مع 3 مسدسات و 65 عيار ناري.

واضاف: تمكنت القوات الخاصة التابعة لمقر عمليات عمار في محافظة سيستان وبلوشستان، وفي إطار مكافحة تهريب المحروقات والمنتجات البترولية، من إيقاف 8 سيارات خفيفة وثقيلة تحمل وقودا مهربا، مشيرا الى ضبط اكثر من 38 ألف لتر من وقود الديزل، واحالة  8 متهمين الى الجهات القضائية.

 
رقم : 903640
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