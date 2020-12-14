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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 13:16

وزير الخارجية العماني يؤكد على المزيد من تطوير العلاقات مع ايران

وزير الخارجية العماني يؤكد على المزيد من تطوير العلاقات مع ايران
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على المزيد من تطوير العلاقات بين سلطنة عمان والجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وخلال استقباله مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي في مسقط صباح اليوم الاثنين، اشار البوسعيدي الى الارضيات والطاقات المتاحة في العلاقات بين البلدين، مؤكدا على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ولفت وزير الخارجية العماني الى اهمية الحوار حول قضايا المنطقة، معربا عن امله بالمزيد من توفير ارضية التفاهم بين دول المنطقة في الظروف الدولية الجديدة.
من جانبه اشار مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية خلال اللقاء الى اهمية المشاورات المستمرة بين مسؤولي البلدين، لافتا الى اهمية انعقاد اجتماع لجنة المشاورات الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان في المرحلة الراهنة.
ونوه عراقجي الى المكانة المهمة لسلطنة عمان في السياسة الخارجية الايرانية، مقدّرا دورها ونهجها المتوازن تجاه التطورات الاقليمية والدولية.

وكان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية قد وصل الى مسقط صباح اليوم الاثنين للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشاورات الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان التي انطلقت في العام 2011 .

وتهدف لجنة المشاورات الاستراتيجية للارتقاء بمستوى المحادثات واتخاذ القرار وتحديد خارطة الطريق لجميع مجالات العلاقات بين البلدين وقد عقدت لغاية الان 6 جولات على مستوى مساعدي الخارجية بالتناوب في عاصمتي البلدين.

وكانت الجولة السادسة لمحادثات هذه اللجنة عقدت في العام 2018 في طهران.
رقم : 903643
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