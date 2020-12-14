نائب عراقي: كردستان رهنت النفط لتركيا

اكد عضو مجلس النواب العراقي عبد الهادي موحان ، الاحد، ان حكومة اقليم كردستان العراق غير قادرة على تسليم صادرات النفط للحكومة المركزية بسبب رهنه لتركيا.



وقال موحان، ان "مجلس النواب يتابع الاجراءات الحكومية تجاه الاقليم في ما يتعلق بصرف المبالغ ولا يمكن القبول بصرفها دون الاطار القانوني الذي شرعه المجلس"، لافتا الى ان "بعض اعضاء مجلس النواب تم اقصاءهم من اجتماع الحكومة والوفد الكردي بارادة رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي".



واضاف ان "حكومة الاقليم غير قادرة على دفع مستحقات النفط لبغداد كونها رهنت النفط لتركيا"، مبينا ان “مجلس النواب لن يسمح بصرف المبالغ للاقليم دون استلام مستحقات النفط والمنافذ الحدودية".



وكشفت اللجنة المالية النيابية، امس الاحد، عن اتفاق حكومة اقليم كردستان مع تركيا على بيع النفط لـ٥٠ عام دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد.