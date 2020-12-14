زنكنة : لانستأذن أحدا في زيادة انتاج النفط

أكد وزير النفط بيجن زنكنة، أن ايران لاتستأذن أحدا في زيادة حجم انتاج النفط وأن المستوى التصديري المستهدف عند 2.3 مليون برميل يوميا في مشروع الموازنة العامة المقبلة قابل للتحقيق.



وأوضح زنكنة عقب مراسم بدء عمليات حفر اول بئر في اطار المرحلة التطويرية 11 لحقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج الفارسي اليوم الاثنين - وذلك في معرض رده حول كيفية رفع انتاج النفط الايراني فيما تعمل منظمة أوبك على خفض مستوى الانتاج - بان زيادة الانتاج من حق ايران وسوقها متوفرة، لا نستأذن أحدا بهذا الخصوص ولكن يتوجب الصبر.



وأعتبر أن استهداف ايران مستوي تصديري عند 2.3 مليون برميل يوميا في السنة المالية المقبلة (تبدأ 21 مارس/آذار2021) عمليا وسوقها متاحة متوقعا في الوقت ذاته عدم انخفاض اسعار النفط.



وأشار الى أن منظمة الدول المصدرة للنفط" أوبك" تبدي حرصا وتعهدا بخصوص الاسعار.