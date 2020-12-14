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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 16:15

رام الله: 28 وفاة و1564 إصابة جديدة بفيروس 'كورونا'

رام الله: 28 وفاة و1564 إصابة جديدة بفيروس
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، يوم الاثنين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 2"، 8 حالات وفاة في قطاع غزة، مدينة القدس 6.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (201)، جنين (131)، نابلس (239)، طولكرم (70)، رام الله والبيرة (224)، سلفيت (29)، قلقيلية (48)، طوباس (32)، بيت لحم (101)، ضواحي القدس (117)، أريحا والأغوار (15)، قطاع غزة (157)، مدينة القدس (200).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (79)، جنين (93)، نابلس (280)، طولكرم (114)، بيت لحم (337)، سلفيت (93)، طوباس (38)، رام الله والبيرة (116)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (740)، قلقيلية (48)، مدينة القدس (198).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

*التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الاثنين: 14/12/2020*

*الإصابات الجديدة*

• مدينة القدس: 200

• الضفة الغربية: 1207

• قطاع غزة: 157

*حالات التعافي الجديدة*

• مدينة القدس: 198

• الضفة الغربية: 1207

• قطاع غزة: 740

*حالات الوفاة الجديدة*

• مدينة القدس: 6

• الضفة الغربية: 14

• قطاع غزة: 8

*المرضى في العناية المكثفة: 95*

*المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 30*

*عدد الفحوصات: 5461*
رقم : 903671
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