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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 16:20

البرهان مسرور بخروج السودان من قائمة الارهاب الأميركية

البرهان مسرور بخروج السودان من قائمة الارهاب الأميركية
نشر رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول، أول تعليق على خروج بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أوجه التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتابع بقوله "هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله ابناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية".

​وأكمل البرهان قائلا "أوجه الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية، الشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل قليل توقيع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إشعارا يفيد برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اعتبارا من اليوم الاثنين.

ولم يتحدث البرهان عن الثمن الذي دفعه العسكر في السودان مقابل شطب اسم البلاد من قائم الارهاب الاميركي، إلا أن الخبراء بالشأن السوداني يؤكدون أن تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي هو الثمن الذي دفعه العسكر في السودان مقابل الخروج من قائمة الارهاب.
رقم : 903674
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