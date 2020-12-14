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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 17:04

العبادي يرمي حجراً في المياه الراكدة باغتيال المهندس وسليماني

زهراء احمد- اسلام تايمز
العبادي يرمي حجراً في المياه الراكدة باغتيال المهندس وسليماني
ويتوقع من هذا التصريح أن يعيد تصعيد فصائل المقاومة العراقية والحشد الشعبي مجدداً بشأن ملف الوجود الأميركي في العراق، فضلاً عن فتح باب التحقيق بالهجوم الأميركي الذي أودى بحياة قائد ”فيلق القدس قاسم سليماني“، والقيادي بـ”الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس“، الذي يقترب من الذكرى الأولى لاستشهادهما .

كتائب حزب الله العراقية أبرز الفصائل التي وجهت اتهامها بشكل مباشر لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بدوره في اغتيال قادة النصر باعتباره كان بوقتها يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات وأن الشهيد أبو مهدي المهندس اجتمع معه في بيته، وقدم له أسماء ضباط من جهاز المخابرات العراقية مكلفين برصد ومراقبة تحركات قادة الحشد الشعبي والشخصيات المهمة بالمحور المقاوم وتقديم تقارير أسبوعية عن تحركاتهم واجتماعاتهم. ”وأكدت المصادر أن هناك شركة اتصالات مهمة متورطة في المشاركة بتقديم معلومات وداتا اتصالات، إلى الولايات المتحدة، وما أكد المعلومات هو هروب ضابط المخابرات ”المدعو طلال ناجي مسؤول شعبة المخابرات بالمطار“ في الشهر الماضي الذي أثار نقله إلى الملحقية في لندن عدة تساؤلات، وهو المتهم الرئيسي بتزويد الولايات المتحدة عن معلومات وصول سليماني إلى المطار وسرقة حقيبته الشخصية بعد استشهاده . 

جهاز المخابرات العراقي نفى نفياً قاطعاً أي دور له في عملية الإغتيال، وأكد أنه لا يملك أي معلومات مسبقة، ولم تزوده أي جهة أمنية داخلية ولا خارجية عن نية الولايات المتحدة بالقيام بعمل عسكري داخل العاصمة بغداد، ولا يوجد أي ارتباط أمني مع الولايات المتحدة خارج إطار القانون، وكل التنسيق الأمني بعلم الحكومة العراقية . 
تصريح العبادي فجر قنبلة في الأوساط السياسية والأمنية في التحقيق باغتيال القادة . قبل ذلك  وجّه ”عضو مجلس النواب فالح الخزعلي“ طلباً إلى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجلس النواب، من أجل توجيه سؤال شفهي لرئيس الحكومة بشأن نتائج التحقيق في حادثة مقتل سليماني والمهندس.

رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي رمى حجراً في المياه الراكدة، وجدد مطالبات عدد كبير من نواب البرلمان والفصائل المقاومة، متمثلة بقواعدها الشعبية لحل هذا اللغز وبيان تفاصيله للعلن، ومعاقبة المشاركين فيه ضمن القانون دون تمييز ولا غطاء ولا محسوبية، لأن جريمة الاغتيال عندما تكون بحجم قادة النصر لا يمكن أن تمر دون عقاب ورد .
رقم : 903682
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