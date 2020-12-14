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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 17:06

عباس يطلع أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

عباس يطلع أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في فلسطين
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تطورات الأوضاع في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء أمير قطر مع عباس، الذي يجري زيارة للعاصمة الدوحة (مدتها غير محددة)، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وأطلع عباس، أمير قطر، على "آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط"، وفق ذات المصدر.

بدوره، أكد آل ثاني، على "موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية".

وبحث الجانبان خلال اللقاء "سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ونهاية الشهر الماضي، أجرى عباس زيارتين إلى الأردن ومصر التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارات في ظل تحديات كبيرة يواجهها الفلسطينيون، بينها "صفقة القرن" الترامبية ومشروع الضم الإسرائيلي لأراض بالضفة الغربية، واتفاقيات التطبيع العربية المتتابعة مع تل أبيب.

والخميس، انضم المغرب إلى قطار التطبيع العربي مع الكيان الإسرائيلي، بإعلانه "استئناف" علاقاته الدبلوماسية مع تل أبيب في "أقرب الآجال"، وفق بيان للديوان الملكي المغربي.
رقم : 903683
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