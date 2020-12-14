الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 17:10

لبنان: الطقس يتحول الى عواصف ثلجية

لبنان: الطقس يتحول الى عواصف ثلجية
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غائما اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وهطول امطار تشتد غزارتها مساء وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح شديدة (60 كلم/س) يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد. وحذرت من تشكل السيول خصوصا في المناطق الجنوبية مساء، ومن تطاير اللوحات الاعلانية على الطرق. كما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن 1500 متر.

وجاء في الأخبار الجوية أن طقس ماطر وعاصف يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من مساء اليوم الاثنين مع وصول المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب اليونان.

ومن المتوقع أنتكون الأجواء في لبنان غائمة اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة صباحا والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، حيث تعود لتنخفض بشكل سريع وملحوظ ابتداء من بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي فتهطل الامطار وتشتد غزارتها مساء، وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح شديدة (70كلم/س) يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد، كما نحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق الشمالية ونحذرايضا من تتطاير اللوحات الاعلانية على الطرق. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن 1600 متر.


أما يوم الثلاثاء سكون الجو غائم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وهطول امطار تشتد غزارتها مساء وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح شديدة (60 كلم/س) يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد، كما نحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق الجنوبية مساء ونحذرايضا من تتطاير اللوحات الاعلانية على الطرق. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن 1500 متر.


الأربعاء الطقس غائم اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة مع استمرار تشكل السيول على الطرق مترافقة مع تساقط حبات البرد وعواصف رعدية ورياح ناشط تشتد احيانا، ونحدرايضا من تتطاير لوحات الاعلان على الطرق. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن 1500 متر . تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول مساء الى غائم جزئيا.

أما يوم الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية.
رقم : 903685
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
14 كانون الأول 2020
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
14 كانون الأول 2020
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
14 كانون الأول 2020
هل بدأ ترامب
هل بدأ ترامب 'معركته' بقيادة الجنرال 'مايكل فلين'؟
14 كانون الأول 2020
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
13 كانون الأول 2020
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
13 كانون الأول 2020
العميد حاتمي: لجنة الامن القومي وافقت على تعزيز البنية الدفاعية
العميد حاتمي: لجنة الامن القومي وافقت على تعزيز البنية الدفاعية
13 كانون الأول 2020
اللواء موسوي: الشهيد فخري زادة وصل إلى ذروة التقدم
اللواء موسوي: الشهيد فخري زادة وصل إلى ذروة التقدم
13 كانون الأول 2020
ديختر المرشح الأكثر دموية ليكون سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الإمارات
ديختر المرشح الأكثر دموية ليكون سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الإمارات
12 كانون الأول 2020
الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة
الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة
12 كانون الأول 2020
ضغوط أمريكية على حركة "أنصار الله" لإنهاء الحرب في اليمن
ضغوط أمريكية على حركة "أنصار الله" لإنهاء الحرب في اليمن
12 كانون الأول 2020
كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟
كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟
12 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر