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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 17:12

المعارضة البحرينية تحيي عيد الشهداء بفعاليات تفضح النظام

المعارضة البحرينية تحيي عيد الشهداء بفعاليات تفضح النظام
أقامت المعارضة البحرانية معرضا للصور الأحد 13 ديسمبر في ساحة ماربل آرج وسط العاصمة البريطانية لندن.

وعرضت في المعرض صورا لضحايا التعذيب والإعدامات في البحرين ممن استشهدوا على أيدي النظام القمعي في البحرين.

وياتي تنظيم هذا المعرض في سياق جملة من الفعاليات التي اطلقها المعارضة بمناسبة عيد الشهداء الذي يصادف الخميس 17 ديسمبر.

ونظمت المعارضة أيضا اعتصاما السبت الماضي أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية منددة بالدعم البريطاني للنظام الخليفي، مطالبة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف كافة أشكال التعاون الأمني والعسكري مع النظام الخليفي، وكسر صمتها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ومن المقرر ان تنظيم المعارضة يوم غد وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة البحرينية في لندن، تنديدا بالممارسات القمعية للنظام البحريني الذي أزهر أرواح عشرات البحرين المطالبين بالتحول الديمقراطي في البلاد.
رقم : 903686
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