أحدث العناوين :
حماس تؤكد لاجديد في ملف تبادل الأسرى
قيادي في حركة حماس: المقاومة هي السبيل لحماية الضفة الغربية
العراق.. اجمالي الاصابات بكورونا اكثر من 500 الف حالة
المعارضة البحرينية تحيي عيد الشهداء بفعاليات تفضح النظام
لبنان: الطقس يتحول الى عواصف ثلجية
تحرك جديد في مجلس الشعب السوري لزيادة الرواتب والأجور
عباس يطلع أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في فلسطين
العبادي يرمي حجراً في المياه الراكدة باغتيال المهندس وسليماني
رسميا .. ايران تحفر اول بئر بالمرحلة 11 لحقل بارس الجنوبي
البرهان مسرور بخروج السودان من قائمة الارهاب الأميركية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
14 December 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 17:56
العراق.. اجمالي الاصابات بكورونا اكثر من 500 الف حالة
اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق اليوم.
وسجلت الوزارة 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 2028 حالة للشفاء من كورونا وتم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق.
رقم :
903690
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
14 كانون الأول 2020
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
14 كانون الأول 2020
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
14 كانون الأول 2020
هل بدأ ترامب 'معركته' بقيادة الجنرال 'مايكل فلين'؟
14 كانون الأول 2020
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
13 كانون الأول 2020
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
13 كانون الأول 2020
العميد حاتمي: لجنة الامن القومي وافقت على تعزيز البنية الدفاعية
13 كانون الأول 2020
اللواء موسوي: الشهيد فخري زادة وصل إلى ذروة التقدم
13 كانون الأول 2020
ديختر المرشح الأكثر دموية ليكون سفير ‘‘اسرائيل‘‘ في الإمارات
12 كانون الأول 2020
الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة
12 كانون الأول 2020
ضغوط أمريكية على حركة "أنصار الله" لإنهاء الحرب في اليمن
12 كانون الأول 2020
كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟
12 كانون الأول 2020
أحدث العناوين
حماس تؤكد لاجديد في ملف تبادل الأسرى
قيادي في حركة حماس: المقاومة هي السبيل لحماية الضفة الغربية
العراق.. اجمالي الاصابات بكورونا اكثر من 500 الف حالة
المعارضة البحرينية تحيي عيد الشهداء بفعاليات تفضح النظام
لبنان: الطقس يتحول الى عواصف ثلجية
تحرك جديد في مجلس الشعب السوري لزيادة الرواتب والأجور
عباس يطلع أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في فلسطين
العبادي يرمي حجراً في المياه الراكدة باغتيال المهندس وسليماني
رسميا .. ايران تحفر اول بئر بالمرحلة 11 لحقل بارس الجنوبي
البرهان مسرور بخروج السودان من قائمة الارهاب الأميركية
تسجیل 7 الاف و501 حالة جدیدة للاصابة بکورونا في إیران
قائد الحرس الثوري: العدو يستهدف نمو واقتدار ایران العلمي
رام الله: 28 وفاة و1564 إصابة جديدة بفيروس 'كورونا'
زنكنة : لانستأذن أحدا في زيادة انتاج النفط
نائب عراقي: كردستان رهنت النفط لتركيا
وزير الخارجية العماني يؤكد على المزيد من تطوير العلاقات مع ايران
ضبط أكثر من طنين من المخدرات جنوب شرق إيران
بدءا من اليوم.. أمطار غزيرة ورعد في سوريا
عراقجي يصل مسقط قادما من كابل
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
الأكثر قراءة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
ميركل: إجراءات الحالية لن تكون كافية خلال الشتاء
العمليات المشتركة بالعراق: بقايا داعش في حالة إرباك وفوضى
تحذير.. سوريا في طريقها إلى ذروة الموجة الثانية من كورونا
صنعاء: دفعة جديدة من المخدوعين يعودون للصف الوطني
على خلفية الاحتجاجات..اعلان حالة الانذار القصوى في السليمانية
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
توقيع اتفاقيتين اقتصاديتين بين العراق والسعودية
الرئاسات الثلاث في العراق يؤكدون ضرورة الإصلاح الاقتصادي
الأسد عن ماكرون وأردوغان: السياسيون الانتهازيون يتلاعبون بالدين
بريطانيا: الجيش سيشرف على التطعيم ضد "كوفيد – 19"
بالصور.. إنضمام 200 من أبناء عشائر القامشلي لقوات الدفاع الوطني
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
دياب: لم تكن نية الحكومة رفع الدعم
اليونان :اتخاذ قرار أوروبي حول بدء العقوبات ضد تركيا
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
الأخبار الساخنة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
قائد عسكري ايراني: أميركا في مقدمة أعداء ايران
وزير النفط الايراني: اميركا تقتل يوميا 400 ايراني
تسجيل 11517 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 457 شخصا
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
بكين تستنكر فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين
تفاصيل ما دار بين الاسد وبوتين خلال لقائهما عبر الفيديوكونفرانس
اعتقال الشيخ الزكزاكي: وبصمات سعودية اسرائيلية!!
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الهندي: المشروع الصهيوني يقف مرتبكاً وعاجزاً أمام مواجهة المقاومة الفلسطينية
ابنة الشيخ إبراهيم زكزاكي لـ"إسلام تايمز": أبي يحتاج لرعاية صحية والسلطات النيجيرية لم تقدم له العلاج اللازم
سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر
الأكثر بحثًا
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
مسؤول من اللاذقية: الوضع مأساوي.. وأياد خفية وراء الحرائق
اثيوبيا: نرفض اي تهديدات موجهة بشان سد النهضة
إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر