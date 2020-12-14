العراق.. اجمالي الاصابات بكورونا اكثر من 500 الف حالة

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق اليوم.



وسجلت الوزارة 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 2028 حالة للشفاء من كورونا وتم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق.