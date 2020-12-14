قيادي في حركة حماس: المقاومة هي السبيل لحماية الضفة الغربية

اكد القيادي في حركة حماس حسن يوسف ان تفعيل خيار المقاومة والوحدة الوطنية الفلسطينية هي السبيل لحماية الضفة الغربية من الاستيطان الاسرائيلي.



واضاف ان خيار الوحدة الوطنية أثبت قدرته على حماية الثوابت الفلسطينية في مواجهة صفقة ترامب ومشروع الضم.



وانتقد يوسف اعادة السلطة الفلسطينية التعاون مع الاحتلال الاسرائيلي، معتبرا ذلك خطأ يمنح حكومة الاحتلال الفرصة لكسب مزيد من الوقت لتهويد الضفة وزيادة الاستيطان. واكد ان حماس تبادر لاتمام الوحدة الوطنية والمشاركة في مواجهة مشاريع الادارة الاميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.