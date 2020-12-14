دير الزور.. مظاهرات شعبية ضد ميليشيا قوات سورية الديمقراطية

وذكرت مصادر محلية أن احتجاجات خرجت اليوم في قرية رويشد في ريف دير الزور الشمالي حيث قام المتظاهرون بقطع طريق الخرافي الواصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور احتجاجاً على سيطرة “قسد” على آبار النفط شمال دير الزور وسرقتها وتحكم مجموعاتها بكل مقدرات المنطقة بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي.



وتجمع العشرات من أهالي ريف دير الزور الشرقي أمس الأول عند مفرق القهاوي في بلدة أبو حمام احتجاجاً على ممارسات “قسد” القمعية وتدني الخدمات الصحية وسوء الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها ومواصلتها سرقة مقدرات المنطقة وثرواتها التي هي من حق المواطنين.



في سياق منفصل قتل ثلاثة من مسلحي “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي باستهداف سيارتهم من قبل مجهولين في محيط بلدة جزرة البوحميد بريف دير الزور.



وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين شنوا هجوماً بالأسلحة الرشاشة على سيارة عسكرية تابعة لـ “قسد” في محيط بلدة جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين وإحداث أضرار مادية بالسيارة التي كانوا يستقلونها.



وقتل أمس عدد من مسلحي “قسد” وأصيب آخرون في هجمات على آلياتهم ونقاط انتشارهم في محيط مدينة البصيرة وبلدة ذيبان بريف دير الزور وعلى الطريق الخرافي بريف الحسكة.



وقتل مسلح من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي برصاص مجهولين في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي الذي يعاني فلتاناً أمنياً وظروفاً حياتية صعبة.



وذكرت مصادر محلية أن مجهولين أطلقوا النار على تحرك لميليشيا “قسد” داخل مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي ما أدى إلى مقتل أحد مسلحيها مبينة أن المخيم يشهد حالة فوضى وانتشار للسلاح وكواتم الصوت بشكل سري بين المحتجزين حيث سجلت حالات تصفية بحق العديد من مسلحي ميليشيا “قسد” بعضهم من جنسيات غير سورية.



وأشارت المصادر إلى أنه نتيجة فشل ميليشيا “قسد” بإدارة المخيم وسرقتها المساعدات الإنسانية المخصصة له يعاني قاطنوه أوضاعاً مأساوية نتيجة النقص الشديد بمقومات الحياة من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب رغم محاولات الميليشيا تخفيف الأعداد داخل المخيم خلال الفترة الماضية وإطلاق مئات المحتجزين والسماح لهم بالعودة إلى قراهم ومنازلهم في ريفي دير الزور والرقة.



وقتل الخميس الماضي مسلح من ميليشيا “قسد” بعد إصابته بعدة عيارات نارية أطلقها مجهولون عليه في القسم الأول من مخيم الهول شرق مدينة الحسكة.

