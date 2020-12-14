أميركا تفرض حظرا جديدا على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض حظر جديد على إيران في إطار زيادة ضغوطاتها الفاشلة على طهران مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.



وقال موقع الوزارة إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الإثنين، حظرا مرتبطا بإيران على فردين.



وأوضح الموقع أن واشنطن أدرجت محمد بصيري وأحمد خزاعي، المرتبطين بوزارة الأمن الإيرانية، في القائمة السوداء.



وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنه "سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها".