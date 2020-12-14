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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 20:09

البرلمان الليبي يعقد جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح

البرلمان الليبي يعقد جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح
عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة رسمية في بنغازي برئاسة، المستشار عقيلة صالح، تضمنت العديد من بنود جدول الأعمال المقررة لهذه الجلسة.

وقال، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن جدول اعمال الجلسة تضمن في البند الأول تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والبند الثاني مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين والبند الثالث مناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمات توزيع الوقود في منطقة الجنوب، بالإضافة الى ما يستجد من أعمال.

وأضاف بليحق، أنه تم الاتفاق خلال الجلسة وبإجماع الحاضرين على إحالة تعديل اللائحة لمجلس النواب ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

وفيما يخص التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمة توزيع الوقود في منطقة الجنوب؛ فإن بليحق، أكد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور رمضان شمبش وعضوية يوسف إبراهيم العقوري وطارق الجروشي وعبدالمنعم جمعة ومحمد الفيرس.

وتابع بليحق، أنه تم الاتفاق خلال الجلسة أيضا على تشكيل لجنة لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف والايعاز للأجهزة الرقابية لتحمل مسؤوليتها في متابعة السلطة التنفيذية.

كما تم الاتفاق على تجديد الدعوة للنواب لحضور جلسات مجلس النواب في مقره الدستوري بنغازي، بالإضافة إلى إدراج قوانين السلك الدبلوماسي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي في جدول الأعمال.
رقم : 903729
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