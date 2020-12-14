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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 20:30

ايران.. وموقفها الداعم للحل السياسي في اليمن

ايران.. وموقفها الداعم للحل السياسي في اليمن
وفي سياق متصل حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من أن قرارات ترامب ضد حركة أنصار الله،ستهدد المساعدات الانسانية للشعب اليمني، وبالتزامن مع ذلك تستمر طائرات العدوان السعودي الاماراتي بشن الغارات على مواقع مدنية موقعة المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
 
هذا الموقف المبدئي الذي سبق واعلنت ايران منذ بداية العدوان على اليمن وهو الا حل الا سياسيا بين اليميين انفسهم، الان وبعد ست سنوات تكرر طهران الموقف نفسه، والمبادرة نفسها وهي وقف العدوان وفك الحصار وبدء الحوار اليمني اليمني.
 
وفي هذا الصدد أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي ان بعض دول المنطقة كانت تعتقد أنّ باستطاعتها إنهاء القضية اليمنية عسكريا في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر دون منح أي امتياز سياسي للأطراف اليمنية الأخرى وأشار الى ان الحرب العسكرية في اليمن شكلّت أكبر أزمة إنسانية في القرن وأزهقت أرواح آلاف الأطفال والنساء ونشرت المجاعة.
 
وفي محافظة تعز التي تعد أكبر المحافظات اليمنية وعلى خط المواجهة فقد انتفض اهلها بوجه العدوان السعودي مطالين اياه بالرحيل، وتأتي هذه التحركات الشعبية بعد فشل تحالف العدوان وخلقع لأزمة اقتصادية كبيرة سوف تؤدي إلى مجاعة كارثية.

وعند هذه الازمة الاقتصادية توقفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ورأت ان قرارات ادارة ترامب المهزومة في الانتخايات بوضع عقوبات جديدة على حركة انصار الله، ستهدد المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للعيش،اذ يحتاج أكثر من عشرين مليون يمني ، أي نحو ثلثيّ السكّان، إلى مساعدات غذائية.
 
الوضع الاقتصادي والانسانية الكارثي الذي خلفه تحالف العدوان السعودي الاماراتي الامريكي على الشعب اليمني، لم يمنع طائرات العدوان من مواصلة غاراتها على مناطق يمنية مدنية حيث قصفت مروحيات سعودية مواقع مدنية في كتاف والشرفة في محافظة صعدة كما شهدت محافظة مأرب شرق اليمن عدة غارات جوية استهدفت مديريات مدغل ورحبة وجبل مراد واسفرت الغارات عن وقوع ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين واضرارا مادية جسيمة في الممتلكات.
 
رقم : 903734
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