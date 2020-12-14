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الاثنين 14 كانون الأول 2020 ساعة 20:34

رئيس الكيان الإسرائيلي يهاتف ملك البحرين

رئيس الكيان الإسرائيلي يهاتف ملك البحرين
هنأ رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ملك البحرين، حمد آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني، في اتصال هاتفي هو الأول منذ تطبيع المخزئ للعلاقات بين الجانبين.

وتحتفل البحرين في 16 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، بما يسمى ”اليوم الوطني” الذي يتزامن مع ذكرى تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة ملكا للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي، هنأ في اتصال هاتفي، ملك البحرين بالعيد الوطني، مشيدا بتطور العلاقات بين تل أبيب والمنامة.

بدوره قدم الملك البحريني الشكر لرئيس الاحتلال الإسرائيل على الاتصال، مؤكدا حرص بلاده على “إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة” على حد تعبيره.

ويعد هذا الاتصال، الأول من نوعه بين الجانبين، منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

ووقعت البحرين والإمارات، اتفاقيتي تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية جراء هذه الخطوة المخزية .

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع للتطبيع العربي مع الاحتلال، مؤكدة أنه طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.
رقم : 903735
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