ياسين: اغتيال فخري زادة جاءت ضمن مساعي لإضعاف محور المقاومة

اعتبر رئيس لقاء علماء مدينة صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين جريمة إغتيال العالم النووي محسن فخري زادة بانها تصفية للادمغة لاضعاف محور المقاومة.



وأشاد رئيس لقاء علماء مدينة صور ومنطقنها الشيخ علي ياسين بدور الجمهورية الاسلامية في ايران منذ تأسيسها على يد الامام الخميني(رض) الذي أكد على انسانية الانسان بعيدا عن انتمائه الطائفي والوطني والوقوف الى جانب المستضعفين والمحرومين في العالم".



واستنكر "الجريمة الصهيواميركية باغتيال العالم الانساني الدكتور محسن فخري زادة واضاف: ان هذا الاغتيال جاء ضمن مسار المشروع الصهيواميركي لتصفية العقول والادمغة العربية والاسلامية بقصد اضعاف قدراتها كي يبقى الكيان الاسرائيلي هو الاقوى وهذا ما سيفشله العلماء في ايران وفي العالم الاسلامي المخلص".



واضاف: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بفضل هذه السياسة نجحت باثبات وجودها وتنمية قدراتها العلمية والسياسية والاقتصادية ومحاصرة المشاريع الصهيواميركية في المنطقة التي تعمل لاضعاف كل دول المنطقة لخدمة الكيان الصهيوني المصطنع في المنطقة".



واشاد ياسين بحكمة قيادة الجمهورية في هذه الظروف التي استطاعت الحفاظ على وحدة الشعب الايراني وتنمية قدراته برغم الحصار اللاانساني لتبقى املا لكل مستضعف ومحروم في العالم ونموذجا مشرفا يقتدى به.