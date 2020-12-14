البحرين..استعدادات شعبية لإحياء عيد الشهداء

نشرت قوى المعارضة البحرينيّة جدول فعاليّات وأنشطة ذكرى عيد الشهداء المقرّر إحياؤها من 15 ديسمبر الجاري إلى 17 منه.



وأشارت القوى إلى أن الأنشطة والفعاليات تتضمن ندوة افتراضية بعنوان “17 ديسمبر عهدنا”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، وفعالية “شموع الشهادة”، وحملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى نشر صور الشهداء والإشارة إلى جرائم النظام التي اقترفها بحقهم.



كما دعت القوى دعت إلى زيارة رياض الشهداء تجديدا للعهد، وتأكيدا للثبات على نهجهم، وتنفيذ حراك متنوعة إحياء للذكرى يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري.