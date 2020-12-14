الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري

خرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الصهاريج المعبأة بالنفط المسروق من حقول النفط في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية.



وذكرت مصادر أهلية من ريف منطقة اليعربية لوكالة “سانا” أن قوات الاحتلال الامريكي أخرجت رتلاً يضم 35 آلية تضم صهاريج إضافة إلى برادات وشاحنات محملة بالنفط المسروق من حقول النفط السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.



وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أمس الأول رتلاً من 85 آلية عسكرية وصهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق والعتاد العسكري إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.