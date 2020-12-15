الحوثي يعرض على السعودية حماية موانئها

علق عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، على تعرض سفينة وقود لانفجار قبالة ميناء جدة السعودي.
وقال الحوثي في تغريدة على تويتر مساء الاثنين: "قد ندرس حماية الموانئ السعودية
، في حال طلب منا ذلك، خصوصا مع فشل أمريكا وبريطانيا كما يبدو".
وأضاف عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني، "الحادث إرهابي كما أعلنت السعودية، والمؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية لديهم خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب الأمريكي وفروعه".
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الاثنين، عن تعرض سفينة وقود لانفجار إرهابي قبالة جدة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تأكيده "تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في المنطقة المخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح الاثنين، لهجوم بقارب مفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير".