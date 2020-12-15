الزهار: لا يمكن إنجاز وحدةٍ مع تواصل تنسيق أمني مع الاحتلال

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار "نسعى لحماية المجتمع والوطن الآن ومستقبلاً، ولا يمكن إنجاز وحدةٍ مع تواصل تنسيق أمني مع الاحتلال الذي يتناقض مع مشروع المصالحة الوطنية".





وأكد الزهار في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": ان ترتيب البيت الفلسطيني لا يزال في المرحلة الحالية أولوية لحماس تتقدم على الأولويات كافة وسط حالة العدوان الإسرائيلي المستمرة.



وتابع: "شغلت منصب وزير خارجية لفترة في الحكومة، وزرت أقطاراً عدة، وناقشنا فتح آفاق في مشروع إدارة دولة بعد فوز كبير لحماس في انتخابات محلية وتشريعية".



وقال الزهار: "تطور حماس كفصيل مقاوم جعلها رقماً صعباً لا يمكن تخطّيه محلياً وإقليمياً، ورسالتي هي ضرورة تقويم منظمة التحرير الفلسطينية ومرجعيات الفلسطينيين لمواصلة معركة التحرير واستعادة الحقوق".