محمد علي الحوثي: لا حوار مع استمرار العدوان والحصار

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" أن تحالف العدوان السعودي يستمر في عدوانه وحصاره على اليمن، في نفس الوقت الذي يبدي فيه استعداده للحوار.



وأوضح عضو المجلس السياسي في تغريدة له على تويتر، أن العدوان ‌‌‌‏يريد “حواراً من أجل الحوار، بينما يستمر العدوان والحصار”.



ولفت أنه “لا حوار مع استمرار العدوان والحصار”. مبيناً أن بوابة السلام مفتوحة ومفتاح الحوار بأيدهم.



وقال: “المعادلة واضحة” في إشارة الى أن الرد اليمني على استمرار العدوان والحصار سيكون بنفس المقدار.



وختم عضو المجلس السياسي تغريدته : أن “ما تراهنون عليه بحصاركم وعدوانكم مهما تطاولت الليالي والأيام، خاسر”.