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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 10:18
افغانستان..مقتل نائب حاكم كابل بانفجار
أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل نائب محافظ كابل بتفجير سيارته بعبوة ناسفة وسط العاصمة.
رقم :
903838
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