إعادة تشغيل خط الانبوب المتضرر لنقل النفط الخام الى اصفهان

أعلن المدير التنفيذي لشركة الانابيب واتصالات النفط الايرانية مساء الاثنين عن اعادة تشغيل خط انبوب نقل الخام مارون – اصفهان بشكل كامل بعد تعرضه لاضرار جراء انزلاق التربة.



وكان الخط المخصص لنقل النفط الخام من مارون (جنوب غرب) الى اصفهان (وسط) المغذي لمصافي النفط في اصفهان وطهران قد تعرض بسبب انزلاق التربة الى تحطم وتسرب نفط في الاودية السحيقة في منطقة " سرخون" ظهر الاحد الفائت، حيث تم اجراء عمليات ترميمية واسعة لاصلاح الشروخ واخماد الحريق من اللحظات الاولى للحادث.



وأوضح "قاسم عرب يار محمدي" في تصريح لـ شانا، بأنه تم تنفيذ عمليات واسعة لبيئة المنطقة التي تلوثت جراء تسرب النفط الخام.