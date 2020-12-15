الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 10:20

إعادة تشغيل خط الانبوب المتضرر لنقل النفط الخام الى اصفهان

إعادة تشغيل خط الانبوب المتضرر لنقل النفط الخام الى اصفهان
أعلن المدير التنفيذي لشركة الانابيب واتصالات النفط الايرانية مساء الاثنين عن اعادة تشغيل خط انبوب نقل الخام مارون – اصفهان بشكل كامل بعد تعرضه لاضرار جراء انزلاق التربة.

وكان الخط المخصص لنقل النفط الخام من مارون (جنوب غرب) الى اصفهان (وسط) المغذي لمصافي النفط في اصفهان وطهران قد تعرض بسبب انزلاق التربة الى تحطم وتسرب نفط في الاودية السحيقة في منطقة " سرخون" ظهر الاحد الفائت، حيث تم اجراء عمليات ترميمية واسعة لاصلاح الشروخ واخماد الحريق من اللحظات الاولى للحادث.

وأوضح "قاسم عرب يار محمدي" في تصريح لـ شانا، بأنه تم تنفيذ عمليات واسعة لبيئة المنطقة التي تلوثت جراء تسرب النفط الخام.
رقم : 903839
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
15 كانون الأول 2020
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
15 كانون الأول 2020
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
15 كانون الأول 2020
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
15 كانون الأول 2020
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
14 كانون الأول 2020
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
14 كانون الأول 2020
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
14 كانون الأول 2020
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
14 كانون الأول 2020
هل بدأ ترامب
هل بدأ ترامب 'معركته' بقيادة الجنرال 'مايكل فلين'؟
14 كانون الأول 2020
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
13 كانون الأول 2020
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
13 كانون الأول 2020
العميد حاتمي: لجنة الامن القومي وافقت على تعزيز البنية الدفاعية
العميد حاتمي: لجنة الامن القومي وافقت على تعزيز البنية الدفاعية
13 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر