ترامب يعلن استقالة وزير العدل من منصبه

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ وزير العدل بيل بار سيغادر منصبه قبل نهاية العام الجاري.



وأوضح ترامب في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "لقد عقدت للتو اجتماعا لطيفا للغاية مع المدعي العام بيل بار في البيت الأبيض، علاقتنا كانت جيدة جدا، وقام بعمل رائع. سيغادر بيل قبيل عيد الميلاد لقضاء العطلة مع عائلته".



وفي تغريدة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنه عين جيف رزوين، الذي يشغل نائبا للمدعي العام، وزيرا بالإنابة.



وجاءت قرارات ترامب بالتزامن مع إعلان المجمع الانتخابي فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.



وكان بار قال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية: "حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات"، وذلك خلافا لتأكيدات ترامب.