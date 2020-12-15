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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 10:24

عرض كتاب لقائد الثورة الاسلامية باللغة العربية بمعرض بغداد الدولي

عرض كتاب لقائد الثورة الاسلامية باللغة العربية بمعرض بغداد الدولي
بمناسبة الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ، تم عرض كتاب "معرفة العدو" لقائد الثورة الاسلامية في معرض بغداد الدولي للكتاب.

وفي هذه المراسم ازاح المستشار الثقافي الايراني في العراق، حجة الاسلام ابا ذري الكوفية عن "معرفة العدو" لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

وقال ابا ذري: ان كتاب معرفة العدو (الترجمة العربية لكتاب دشمن شناسي) يضم مجموعة من آراء قائد الثورة حول معرفة العدو وكيفية التعامل معه، وقام مركز نشر الثورة الإسلامية باصداره.

واضاف المستشار الثقافي الايراني في العراق: عشية الذكرى الأولى للاغتيال الجبان للقائدين الشهدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، فانها فرصة جيدة للشعبين الإيراني والعراقي للتعرف على أعدائهما المشتركين من خلال تقديم هذا الكتاب القيم.

ونوه الى القواسم المشتركة بين الشعبين الايراني والعراقي من الدين والتاريخ والثقافة، ونظرا الى استشهاد هذين القائدين العظيمين في محاربة الإرهاب، تمت إضافة قاسم مشترك جديد الى القواسم المشتركة بينهما، وهي القضية المهمة المتمثلة في معرفة العدو والأعداء المشتركين للشعبين.

وتابع ابا ذري قائلا: فتح كتاب قائد الثورة القيم باباً جديداً للشعبين حول أهمية وضرورة تحديد الأعداء المشتركين وكيفية مواجهتهم.

وفي اشارة الى الاهتمام الكبير الذي يبديه الشعب العراقي بقراءة الكتب، قال المستشار الثقافي الايراني: وفقًا للطلبات المتكررة من قبل المثقفين العراقيين للتعرف على المحاور الفكرية لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني (رض)، وكذلك الأفكار النيرة لقائد الثورة الاسلامية، فإن هذا الكتاب متوفر بالترجمة العربية، للجمهور العراقي والضيوف العرب والأجانب زوار المعرض.

واوضح ابا ذري ان كتاب "معرفة العدو" يقع في 600 صفحة ويحتوي على 12 فصلا يتناول كيفية وضرورة مواجهة العدو.
رقم : 903843
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