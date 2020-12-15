لاول مرة .. شركة ايرانية تنتج مولدا كهربائيا بقدرة 200 ميغاواط

أعلن المدير التنفيذي لمجموعة " مبنا" الصناعية الايرانية عن انتاج اول مولد كهربائية بقدرة 200 ميغاواط في البلاد، بنسبة توطين 100 بالمئة.



وبيّن عباس علي آبادي في مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء الاثنين تابعتها "فارس"، أن المولد وفق المقاييس العالمية يعد من الطراز الاول.



وأعتبر أن صناعة هذا المولد يعد نجاحا كبيرا في الحجم و التصميم بقدرات محلية كاملة، ومتطورا وفريدا من نوعه.



ولقت علي آبادي الى أن قدرة المولد 200 ميغاواط ويتمتع بمزايا محلية، وكفاءته تفوق الانواع السابقة ومردوديته 98.7 بالمئة.



وبيّن أن المجموعة تأمل بإزاحة الستار عن مولد كهربائي بطاقة 300 ميغاواط أمبير في السنة المقبلة.



