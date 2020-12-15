تقدم الجيش اليمني واللجان باتجاه مدينة مأرب

أحرز الجيش اليمني واللجان الشعبية امس الإثنين تقدمًا كبيرًا باتجاه شمال شرق مدينة مأرب وسط انهيارات كبيرة في صفوف قوات العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته.



وفي التفاصيل، شن الجيش اليمني واللجان الشعبية هجومًا ساحقًا فجر الإثنين من جهة منطقة السحيل ومنطقة العرقوب أسفل جبل المشجح باتجاه مواقع قوات العدوان شمال شرق مدينة مأرب، وأفادت مصادر محلية في محافظة مأرب، بأن قوات الجيش واللجان شنت هجوما وتقدمت من اتجاهين باتجاه تلة "ايدات الراء" الاستراتيجية وهجوم آخر من منطقة "الفرع" باتجاه شمالي صافر ومدينة مأرب.



وأوضحت المصادر أن المعارك العنيفة تدور حالياً بين الطرفين في منطقة "ذات الراء" الاستراتيجية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف قوات العدوان.



وكانت قوات صنعاء في الجيش واللجان تمكنت الأسبوع الماضي، من تأمين مناطق السحيل ونخلا، ما ضيق الخناق كثيراً على قوات العدوان داخل مدينة مأرب.