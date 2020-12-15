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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 10:49

العراق: سماع دوي انفجار في الدورة.. ومصدر يكشف طبيعته

العراق: سماع دوي انفجار في الدورة.. ومصدر يكشف طبيعته
كشفت مصادر عراقية طبيعة الانفجارات التي وقعت في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر عراقي لوكالة السومرية العراقية ان عبوة ناسفة انفجرت، مساء الاثنين، مستهدفة محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الدورة جنوب بغداد.

وأضاف المصدر في حديث للوكالة، إن عبوة ناسفة انفجرت في شارع 60 ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العبوة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية كان قد استهدف بذات الطريقة سابقا".

واعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن وقوع عدة انفجارات في العاصمة بغداد، استهدفت معظمها متاجر لبيع المشروبات الكحولية.

وذكرت الخلية في بيان أن مديرية مكافحة المتفجرات تتمكن من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الاطباء، كما انفجرت عبوة اخرى في المنطقة ذاتها كانتا موضوعتان بجانب احد محال بيع المشروبات الكحولية مما ادى الى اضرار مادية فقط.

واضاف "في حين انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة الدورة شارع 60 امام احد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضرارا مادية، انفجرت عبوة لاصقة في منطقة حي العدل اسفل عجلة مدنية نوع "مكسما" عائدة لاحد المواطنين يعمل موظف بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية.

كما انفجرت في منطقة العامرية عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب احد محلات بيع المشروبات الكحولية، أدت الى أضرار مادية أيضاً.
رقم : 903855
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