افتتح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي اليوم الثلاثاء خط انتاج عقار ريمديسيفير RemedSiver المستخدم لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وجرت مراسم الافتتاح صباح اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس) في اطار تدشين 8 مشاريع صحية وبحثية وتقنية في 8 جامعات للعلوم الطبية في البلاد.



ومن اهم المشاريع التي تم افتتاحها اليوم، هو خط إنتاج عقار ريمديسيفير RemedSiver في شركة "روناك دارو" ، في مدينة كاوه الصناعية التابعة لقضاء ساوه (جنوب طهران) والذي يعرف باسم عقار مضاد لفيروس كورونا.