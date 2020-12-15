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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 11:36
وزير الدفاع:

زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين

زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
اعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي، زيادة بنسبة 256 بالمئة في ميزانية مؤسسة الابحاث والابداع في وزارة الدفاع.

وفي اجتماع له مع مستشاري الوزراء عقد في مقر وزارة الدفاع تكريما لذكرى الشهيد محسن فخري زادة، حضره مدراء مؤسسة الشهيد، قال حاتمي ان قائد الثورة الاسلامية أوعز لجميع المعنيين بوضع موضوعين مهمين على جدول اعمالهم، أولا ملاحقة الضالعين في هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، وثانيا، متابعة الجهود العلمية والتقنية في كل القطاعات التي كان يعمل فيها الشهيد فخري زادة.

وأشار العميد حاتمي إلى أن العدو سعى في هذه الحادثة إلى قطع مسيرة الحركة العلمية وسرعة تقدم الجمهورية الإسلامية في مجال التقنيات الحديثة، وأضاف ان العدو فهم جيدا أننا حققنا تقدما كبيرا في المجالات العلمية والتقنية الحديثة لذلك حاول بهذا العمل إضعاف الروح المعنوية للشعب والإضرار بأمن وقدرة إيران.

وتابع وزير الدفاع: ان قضايانا الصاروخية باتت شوكة في عيون الأعداء، وأننا عززنا قوتنا الصاروخية يوما بعد يوم، موضحا أن ثقافة الشهادة هي في مقدمة هذه التطورات وأن الأمة التي تحمل ثقافة الشهادة لا يمكن اخضاعها .
رقم : 903873
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