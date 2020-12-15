ترامب لن يعترف علنيا بنتائج الانتخابات الرئاسية

أفاد مصدر مقرب من البيت الأبيض لشبكة الـ"CNN"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي الاعتراف علنيا بنتائج الانتخابات الرئاسية.



وأشار المصدر إلى أن قرار ترامب يأتي على الرغم من الاجتماع التاريخي للهيئة الانتخابية (المجمع الانتخابي) الذي وضع الرئيس المنتخب جو بايدن في المقدمة، وفق "CNN".



وأشارت الشبكة إلى أن بعض مستشاري البيت الأبيض كشفوا أن ترامب قد أقر بالسر بأنه "لن يبقى في البيت الأبيض لفترة ولاية ثانية"، بالرغم من "محاولاته لإبطال نتائج الانتخابات في المحاكم، واستنزاف الأموال من قاعدته، حول مزاعمه الوهمية بتزوير إرادة الناخبين".



كما سخر مستشار منفصل للبيت الأبيض من اقتراح بعض المسؤولين الجمهوريين، بمن فيهم مساعد السياسة الداخلية في البيت الأبيض، ستيفن ميللر، بأن يرسل الحزب الجمهوري قوائم الناخبين "البديلة"، إلى الكونغرس، ليتم فرزها في 6 يناير، وقال :"مهما يكن"، ليعبر عن رفضه هذه الاستراتيجية، بحسب "CNN".



ولفت المستشار إلى أن المقربين من ترامب ما زالوا يرون أنه "من غير المرجح" أن يحضر الرئيس المنتهية ولايته حفل تنصيب بايدن، حيث أكد المستشار استنادا للتفكير الحالي داخل دائرة حلفاء ترامب، بأن الأخير لن يحضر الاحتفال، قائلا: "لن يفعل"، وفق ما ذكرته الشبكة الأمريكية.