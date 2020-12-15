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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 13:53

الرئيس روحاني: ترامب لم يدرك مطلقا واقع القدرات الإيرانية

الرئيس روحاني: ترامب لم يدرك مطلقا واقع القدرات الإيرانية
اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، ان فشل البيت الأبيض في مواجهة إيران بعد عامين ونصف من الحرب الاقتصادية الشاملة إلى جانب فشل سياساته الدولية تعتبر أبرز أسباب هزيمة ترامب في الانتخابات الأخيرة.


وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، قال روحاني، أنصح كل الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يحاولون هزيمة إيران من خلال إجراءات مثل العقوبات أن يودعوا هذا النهج الخاطئ والفاشل في متحف التاريخ إلى الأبد.

وأضاف، إن مقاومة الشعب الإيراني بوجه ضغوط العقوبات وحرب ترامب الاقتصادية الشاملة ضد إيران أظهرت حقائق كبيرة للعالم ولكل ضامري السوء لإيران، قائلا، إن ترامب لم يعرف قدرات وإمكانيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإطلاق وتصرف على اساس أوهامه. وان فشل البيت الأبيض في مواجهة إيران بعد عامين ونصف من الحرب الاقتصادية الشاملة إلى جانب فشل سياساته الدولية هي من أبرز أسباب هزيمة ترامب في الانتخابات الأخيرة.

وأشار روحاني إلى قوة وقدرة إيران الاقتصادية كحقيقتين مهمتين وحاسمتين، قائلا، على الرغم من أن الحرب الاقتصادية تسببت في الكثير من الأضرار ، بما في ذلك معيشة المواطن، إلا أن فارضي العقوبات ودعاة الحرب الذين كانوا يتوقعون انهيار الاقتصاد الإيراني في مدة قصيرة، يغادرون البيت الأبيض بينما الشعب الإيراني يقف شامخاً منتصراً أكثر من أي وقت مضى في حرب اقتصادية غير متكافئة.

ونوه روحاني الى ميزانية العام الجديد، قائلا، ان معيار تدوين هذه الميزانية آخذة بالاعتبار الظروف الاقتصادية للبلاد وواقع ما يجري على الساحة الدولية، اضافة الى التحليل الدقيق للبيانات المتعلقة بالارصدة الداخلية والانفاق الخارجي.
رقم : 903904
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