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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 13:53

نواب كويتيون يطالبون بالتصويت العلني لرئيس مجلس الأمة

نواب كويتيون يطالبون بالتصويت العلني لرئيس مجلس الأمة
تقدم 39 نائبا كويتيا بطلب انتخاب رئيس مجلس الأمة في تصويت علني، بعد أيام من انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وأظهرت وثيقة توقيع 39 نائباً من أصل 50 على مذكرة طالبوا فيها رئاسة المجلس بـ"التصويت على انتخاب رئيس المجلس بالمناداة بالاسم".

وأرجعوا في مذكرتهم هذه الخطوة إلى أحكام؛ وفي مقدمتها المادة (92) من الدستور، والتي بينت إجراءات انتخاب رئيس المجلس.

وتحكم المادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي بانتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه في أول جلسة له، ولمثل مدته، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون الانتخاب -وفق المادة الداخلية- في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات.

ويرأس الجلسة الأولى لمجلس الأمة الكويتي، التي ستكون اليوم، وفق اللائحة الداخلية، أكبر الأعضاء سناً لحين انتخاب الرئيس.

ويتنافس عدد من النواب على منصب رئيس مجلس الأمة؛ أبرزهم الرئيس السابق مرزوق الغانم، وبدر الحميدي، ومحمد براك المطير، لكن الأخير أعلن تنازله في الأيام الأخيرة.

ورئيس مجلس الأمة الكويتي هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله، ويراقب مكتبه ولجانه.

ويتولى رئيس المجلس، الذي يعد منصبه الثالث من حيث الأهمية بعد أمير البلاد وولي العهد، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين.

ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها، كما يحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.
رقم : 903905
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