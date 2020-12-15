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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 15:01

الأمم المتحدة تبدي قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

الأمم المتحدة تبدي قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان بمصر
عبرت عبرت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في السجون المصرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الاثنين.

وكان المتحدث يرد على سؤال بشأن حصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، علي وسام فرنسي رغم تزايد أعداد الموقوفين في بلاده.

وقال دوجاريك: "ليس لي أن أعلق على القرارات التي تتخذها الحكومة (الفرنسية)".

واستدرك: "لكن ما يمكنني قوله هو أننا عبرنا، في أوقات مختلفة، عن قلقنا بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأطلقت مصر، مؤخرا سراح ثلاثة حقوقيين من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعدما أشارت القاهرة إلى توقيف المنظمة لأوضاعها القانونية بالبلاد، فيما قال نشطاء إنها بعد حملة انتقادات دولية غير مسبوقة منذ سنوات.

وحول إعلان فرنسا عدم ربط بيع الأسلحة بملف حقوق الإنسان في مصر، قال دوجاريك: "أعتقد أن كل دولة تبيع الأسلحة عليها اتخاذ قرارات وعليها تحمل المسؤولية عن هذه المبيعات، وهذا ينطبق على كل مصدر أسلحة".

يشار إلى أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو عام 2017، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون قدم إلى السيسي أرفع وسام فرنسي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى باريس، بينما أكد الإليزيه هذه الأنباء الخميس، بعدما نشرت الرئاسة المصرية صورا للمراسم.

وفي آخر تقرير سلط الضوء على جانب من أوضاع حقوق الإنسان بمصر، أوضحت منظمة "كوميتي فور جستس" أنه "خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2013 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل سجون مصر إلى 1058 وفاة".

وأشارت إلى عودة وقائع الوفاة داخل السجون المصرية للارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.
رقم : 903914
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