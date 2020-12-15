تسجیل 223 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 123 الفا و474 شخصا و بوفاة 223 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 52 الف و670شخصا.



واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 7 الاف و 704 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و123 الفا و474 شخصا ويكون 5704 شخصا في وضع حرج.



واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 833 الفا و 276 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 223 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 52 الف و 670شخصا.



کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 797 الفا و 469 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.