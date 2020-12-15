"حماس": التطبيع لا يخدم إلا المشروع الصهيوني في المنطقة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها "ستعمل مع الكل الوطني، على تصعيد جهود التصدي لكل محاولات التطبيع بين بعض الأطراف في المنطقة والاحتلال".



واعتبرت الحركة، في ذكرى الانطلاقة الثالثة والثلاثين لها، أن التطبيع "خطيئة وطنية وقومية، ولا يخدم إلا المشروع الصهيوني في المنطقة".



وأشارت "حماس" في بيان لها، إلى أنها "تقدر عاليا المواقف الوطنية والقومية التي تعبر عنها شعوب الأمة العربية، إلى جانب كل الأحرار في العالم، في دعمهم ومساندتهم لنضال الشعب الفلسطيني العادل"، داعية إياها إلى "إعلاء صوتها برفض مسار التطبيع، والانخراط في الجهود الهادفة لمقاطعة الاحتلال على المستويات كافة، ونزع الشرعية عن أي مسار يهدف إلى دمج الاحتلال في المنطقة".



وقالت الحركة: "مدينة القدس المحتلة ستظل عاصمتنا، درة تاج فلسطين، ومحور الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وملهمة الثورة الفلسطينية على الدوام، وستكون عاصمة الدولة الفلسطينية بعد طرد المحتل عن كامل أرضنا".