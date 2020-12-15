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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 16:43

مجلس النواب اليمني يدين تطبيع المغرب مع الكيان المحتل

مجلس النواب اليمني يدين تطبيع المغرب مع الكيان المحتل
أدان مجلس النواب اليمني، بأشد العبارات، إعلان المملكة المغربية التطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي.

أدان مجلس النواب اليمني، في جلسته التي عقدت أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، بأشد العبارات، إعلان المغرب تطبيع علاقاته مع العدو الصهيوني.

واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه مولاة الكيان الصهيوني، خيانة لقضية العرب المركزية والقدس الشريف وثوابت الأمة العربية والإسلامية.

وجدد مجلس النواب التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الرافض لكافة أشكال التطبيع أو التعاون مع كيان العدو الصهيوني، لافتًا إلى وقوف اليمن قيادة وشعبًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

فيما يلي نص البيان:

تابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بقلق شديد استمرار الهرولة والارتماء والارتهان والانبطاح في حضن العدو الإسرائيلي من قبل بعض الأنظمة المحسوبة على أبناء الأمة العربية والإسلامية في خيانة للقضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ثالث الحرمين ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

إن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يدين ويستنكر ويرفض كافة أشكال المولاة أو التعاون مع الكيان الصهيوني والتي كان آخرها انضمام المملكة المغربية علناً إلى قائمة المهرولين والمطبعين والمنبطحين ويعتبر ذلك انبطاحاً وخيانة وتفريطاً بالقضايا العربية المصيرية.

ويؤكد وقوف اليمن قيادة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة كامل حقوقه المسلوبة وفي الوقت الذي يتم فيه شن حرب عدوانية على اليمن وتدمير مقدراته وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وفرض الحصار على أكثر من 30 مليون يمني وإشعال الحروب في عدد من الأقطار العربية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وحصار إيران ولبنان يتم فتح الأجواء والمطارات أمام الإسرائيليين الصهاينة وموالاتهم وإقامة العلاقات معهم في كافة المجالات في أسوأ حقبة تشهدها الأمة العربية وسيسجل التاريخ هذا الانحطاط في أسوأ صفحاته.

كما يدعو مجلس النواب كافة البرلمانات والبرلمانيين الأحرار والمثقفين والمفكرين والإعلاميين والعلماء والأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة الأحرار من أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى إدانة ورفض كافة أشكال الموالاة والهرولة والارتماء في أحضان العدو الإسرائيلي واعتبار ذلك خيانة وتفريط بالثوابت وإجماع أبناء الأمتين العربية والإسلامية كون الكيان الصهيوني كيانا غاصبا و محتلاً للأراضي العربية ويمارس كل أشكال التنكيل والقتل والتشريد والإرهاب بحق إخواننا الفلسطينيين أصحاب الأرض والقرار في تحديد المصير وإلى جانبهم كافة الأحرار والشرفاء العرب والمسلمين.
رقم : 903927
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