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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 17:39

انطلاق اذاعة المقاومة في طهران

انطلاق اذاعة المقاومة في طهران
اعلن أمين مجلس المعارف بمعاونية الاذاعة عن انطلاق إذاعة المقاومة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الاولي لاستشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني.

وقال مجتبى ايزدي اليوم الثلاثاء في اجتماع اللجنة القرآنية للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ان "إذاعة المقاومة ستبث على مدار 24 ساعة في21 كانون الاول /ديسمبر لمدة شهر برامج حول الشهيد سليماني.

واشار إلى البرامج الإذاعية القرآنية التي ستبث في ذكرى الشهيد سليماني وقال: إن برنامج "أرض النور" يتناول الشخصية الدينية والقرآنية للفريق الشهيد سليماني وبرنامج "مشكاة" يتناول نمط الاستشهاد والتضحية بالنفس في المجتمع وهو مخصص لمقابلات مع أسرة ورفاق الشهيد سليماني.

كما أشار مدير إذاعة القرآن إلى برنامج "قصة الخلود" المخصص لشهداء القرآن ، وفي هذا البرنامج يتم مناقشة شخصية الفريق سليماني.

وخصصت برامج "الكلمات الطيبة" و "الآيات الحمراء" برامج أخرى لإذاعة القرآن الكريم لتصريحات العلماء حول الشهيد سليماني وأخلاق هذا القائد العظيم ووصاياه.
رقم : 903934
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