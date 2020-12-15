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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 18:53

الاعلام الاسرائيلي: حزب الله يملك قدرات تفوق 95% من جيوش العالم

الاعلام الاسرائيلي: حزب الله يملك قدرات تفوق 95% من جيوش العالم
تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية التركيز على "الترسانة الصاروخية الضخمة" التي يمتلكها حزب الله، والتي أصبحت التهديد التقليدي الذي يمثل أولوية قصوى لـ"إسرائيل" بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وقالت الصحيفة في مقالها التحليلي عن امتلاك حزب الله 170 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية، وفقاً لبعض التقديرات، تشمل مقذوفات قصيرة المدى غير موجَّهة، وصواريخ بعيدة المدى، وصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومتر، فضلاً عن مئات الطائرات الهجومية بدون طيار.

ويشير خبراء عسكريون "إسرائيليون"، وفق الصحيفة، إلى أن حزب الله نجح في جهوده، إلى حد ما، في تصنيع ذخائر دقيقة التوجيه (PGMs)، وأن حزب الله يمتلك الآن بضع عشرات من الصواريخ الموجَّهة بدقة، وستسمح هذه القدرة لحزب الله بتنفيذ ضربات محددة في أي صراع مستقبلي مع "إسرائيل"، واستهداف الأصول الاستراتيجية العليا في الدولة.


وتابعت الصحيفة العبرية، "يمكن لحزب الله إطلاق ما يصل إلى 4000 مقذوف في اليوم، مقارنة بإجمالي أقل من 4000 صاروخ تمَّ إطلاقها طوال فترة المواجهة التي استمرت 34 يوماً في عام 2006. وقدرته على إطلاق نيران أرض - أرض أكبر من قدرة 95 في المئة من جيوش العالم.
رقم : 903943
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