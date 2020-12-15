الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 18:54

الرئيس الايراني يؤكد على تنفيذ الاتفاقيات المشتركة مع اليابان

الرئيس الايراني يؤكد على تنفيذ الاتفاقيات المشتركة مع اليابان
قال الرئيس الايراني حسن روحاني على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المشتركة مع اليابان وكذلك الإفراج عن الارصدة الإيرانية في طوكيو.

واثناء تسلمه اوراق اعتماد السفير الياباني الجديد بطهران، اكد رئيس الجمهورية، أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المشتركة والإفراج عن الموارد المالية الإيرانية في طوكيو، وقال: ان إيران ترحب دائمًا بتطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية مع اليابان، ونأمل أن نرى تغييرًا في هذه العلاقات في البيئة الجديدة، ووجود المزيد من الشركات اليابانية في النهوض بمشاريعنا الوطنية في المجالات العلمية والتقنية.

من جانبه أكد السفير الياباني الجديد في طهران، إيكاوا كازوتوشي،أثناء تقديم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية، أن اليابان مصممة على تطوير التعاون المشترك مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واضاف: ان اليابان وايران هما شريكين جيدين للغاية، وسيوفر استكمال وتنفيذ اتفاقية التعاون التقني بين البلدين فرصًا كبيرة للتعاون المشترك بين طهران وطوكيو.

وفي إشارة إلى نتائج الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين بين البلدين، قال كازوتوشي: إن رئيس وزراء اليابان الجديد عازم على مواصلة طريق سلفه آبي شينزو في تطوير التعاون مع إيران، والعمل مع طهران من أجل عالم أكثر ازدهارا وسلاما.

كما أكد السفير الياباني الجديد دعم بلاده التام للاتفاق النووي والوقوف الى جانب ايران.
رقم : 903944
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
15 كانون الأول 2020
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
15 كانون الأول 2020
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
15 كانون الأول 2020
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
15 كانون الأول 2020
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
15 كانون الأول 2020
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
14 كانون الأول 2020
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
14 كانون الأول 2020
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
14 كانون الأول 2020
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
14 كانون الأول 2020
هل بدأ ترامب
هل بدأ ترامب 'معركته' بقيادة الجنرال 'مايكل فلين'؟
14 كانون الأول 2020
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
13 كانون الأول 2020
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
13 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر