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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 18:58

قرار إثيوبي عاجل حول تيغراي!

قرار إثيوبي عاجل حول تيغراي!
اتخذت حكومة آبي أحمد الإثيوبية قرارًا جديدًا بشان إقليم تيغراي الذي شنت عليه حربًا راح ضحيتها الآلاف، وتشرد أضعاف ذلك في داخل إثيوبيا وخارجها، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.

وقررت الحكومة في أديس أبابا استئناف الرحلات الجوية فوق إقليم تيغراي اليوم الثلاثاء، بعد توقف الحركة فيها لأسابيع بسبب الحرب الاهلية.

ذكرت الحكومة إن قرار استئناف الحركة الجوية فوق الإقليم يأتي بعدما وصفته بـــ"الإنجاز الناجح لمهمة إنفاذ القانون من قبل قوة الدفاع الوطني الإثيوبية".

وأضافت: "لذلك أصبحت الرحلات الجوية الداخلية والدولية التي تعبر المجال الجوي للجزء الشمالي من إثيوبيا مفتوحة الآن للخدمات".

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه قد أعادت إثيوبيا موظفين مدنيين في تيغراي للعمل أمس الاثنين وأمرت المليشيات المتمردة بنزع أسلحتهم بعد أسابيع من الحرب.

كما تمت استعادة بعض وصلات الكهرباء والهاتف في العاصمة الإقليمية ميكيلي ، بعد انقطاع فعلي للاتصالات منذ هجوم القوات الفيدرالية في 4 نوفمبر.

لكن أفادت تقارير بارتفاع كبير في أسعار الوقود والغذاء ، بالإضافة إلى نقص المياه.

كما ذكرت روايات، إن الكثيرين يعانون من الجوع والمضايقات من اللاجئين ، الذين أعادت الحكومة الإثيوبية بعضهم إلى تيغراي.

ولا تزال المنطقة محظورة على الصحفيين إلا بتصريح.

أعلن آبي انتصاره على الحزب الحاكم المحلي السابق ، جبهة تحرير تيغراي الشعبية، وذلك بعدما هيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لما يقرب من ثلاثة عقود قبل أن تدفع الاحتجاجات المناهضة للحكومة آبي إلى السلطة في 2018.

يُعتقد أن آلاف الأشخاص قتلوا وأن ما يقرب من مليون فروا من منازلهم خلال الضربات الجوية والمعارك البرية في تيغراي التي كشفت الانقسامات العرقية المريرة في الدولة الإفريقية.
رقم : 903947
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