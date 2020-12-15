الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 19:05

نتانياهو يختار رئيساً جديداً للموساد خلفاً لكوهين

نتانياهو يختار رئيساً جديداً للموساد خلفاً لكوهين
نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اختار خليفة ليوسي كوهين على رأس جهاز مخابرات الإحتلال "الموساد".

وقال موقع "يديعوت أحرونوت" إن الشخص الذي اختاره نتنياهو يعرف بالحرف الأول من اسمه (د)، حالياً إلى أن يتم إقرار التعيين رسمياً، وتسلمه لمهام المنصب الجديد في يونيو/ حزيران من عام 2021، بعد أن يمر التعيين في لجنة غولدبيرغ المكلفة بإقرار تعيين كبار الموظفين في سلك خدمة الدولة.

ومن المقرر أن ينهي رئيس "الموساد" الحالي، يوسي كوهين، مهامه في حزيران، علماً بأنه تولى هذا المنصب منذ عام 2016. وخلال هذه الفترة لعب كوهين دوراً رئيسياً في تنسيق العلاقات بين "إسرائيل" ودول خليجية مختلفة، توج بإعلان التحالف مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

كذلك لعب كوهين دوراً في الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها نتنياهو إلى سلطنة عمان، وشارك في لقاء نتنياهو برئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا، وزيارته إلى تشاد، وفي لقاء نتنياهو الأخير مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الشهر الماضي، في مدينة نيوم.
رقم : 903950
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
15 كانون الأول 2020
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
15 كانون الأول 2020
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
15 كانون الأول 2020
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
15 كانون الأول 2020
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
15 كانون الأول 2020
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
14 كانون الأول 2020
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
14 كانون الأول 2020
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
14 كانون الأول 2020
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
14 كانون الأول 2020
هل بدأ ترامب
هل بدأ ترامب 'معركته' بقيادة الجنرال 'مايكل فلين'؟
14 كانون الأول 2020
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
13 كانون الأول 2020
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
13 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر