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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 19:19

البرلمان السوري يبحث ملف رفع الدعم عن الكهرباء

البرلمان السوري يبحث ملف رفع الدعم عن الكهرباء
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري مشروع الموازنة العامة فجدد بعضهم وصفهم لها بأنها موازنة انكماشية وتقشفية بامتياز وفي ذات الوقت هي موازنة تضخمية، كما طالب البعض برفع الدعم وتوزيعه نقدا على المواطنين حتى تكون هناك عدالة في التوزيع وليصل إلى مستحقيه.

وفي بداية الجلسة أكد المجلس في الذكرى الـ39 لصدور قرار الكيان الصهيوني المشؤوم بضم الجولان السوري المحتل أنه سيبقى سوريا بثبات أبنائه وصمودهم ضد كل محاولات الكيان الصهيوني لتغيير هويته، مؤكدا بطلان وزيف هذا القرار وأن الجولان سيبقى سوري الهوى والهوية وجزءا لا يتجزأ من أرض سورية وعائد إليها طال الزمان أم قصر.

بعدها واصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية القادمة، فأكد رئيس اللجنة محمد ربيع قلعه جي أنه تمت إضافة الملاحظات التي طرحها بعض أعضاء المجلس كما أنه أيد بعض المداخلات مثل موضوع التضخم وتعزيز الصمود الوطني في مواجهة اللبرالية.

ورد الوزير يرد المالي السوري كنان ياغي أن رفع الدعم عن الكهرباء باعتقاد الحكومة أمر مستحيل، وقال: إن كلفة كل كيلو واط ساعي حسب التصريحات تتراوح بين 85 إلى 100 ليرة، وهناك 80 بالمئة من المواطنين ضمن الشريحة الأولى وهي من 1 إلى 600 كيلو واط التي تعرفة الكيلو ليرة سورية وبالتالي فإن الفاتورة تتراوح وسطيا بين 300 إلى 400 ليرة لهذه الشريحة.
رقم : 903956
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