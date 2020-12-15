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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 19:33

أول تبادل للأسرى بين أرمينيا وأذربيجان بعد حرب قره باغ

أول تبادل للأسرى بين أرمينيا وأذربيجان بعد حرب قره باغ
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أرمينيا وأذربيجان شرعتا في تبادل مجموعات من أسرى الحرب في إطار مبادلة لجميع الأسرى توسطت فيها روسيا بعد صراع دموي على جيب ناغورنو قره باغ.

وتوقف الشهر الماضي قتال استمر 6 أسابيع بين أذربيجان وقوات أرمينية على المنطقة ومحيطها، وذلك بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه موسكو.

وانتهى القتال بمكاسب على الأرض لأذربيجان وأثار غضباً في يريفان الأمر الذي فجر احتجاجات في الشوارع ضد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وانتشرت قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الأرميني تيجران أفينيان أعلن في وقت متأخر أمس الاثنين عودة مجموعة تضم 44 من أسرى الحرب إلى أرمينيا بعد وساطة روسيا.

وقال رستم مرادوف، قائد قوات حفظ السلام الروسية، في فيديو وزعته وزارة الدفاع اليوم إن طائرة عسكرية روسية أقلت أيضاً مجموعة تضم 12 أسيراً من أذربيجان إلى باكو بموجب اتفاق المبادلة.
رقم : 903960
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